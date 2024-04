Ex-mulher de Anderson Leonardo, Paula Cardoso, rebate críticas após morte do cantor - Reprodução

Publicado 29/04/2024 18:34

Rio - A ex-mulher de Anderson Leonardo, Paula Cardoso, desabafou, nesta segunda-feira (29), após a morte do cantor. Em seu Instagram, ela rebateu as críticas que recebeu pelo fim do relacionamento com o vocalista do Molejo e relembrou os últimos momentos dos dois.

"Hoje escuto falarem um monte de coisas, que pra mim não me importa se digam ex ou atual, o que me importa foram esses um mês e um dia que estive do seu lado, incansavelmente, cuidando, dando carinho e principalmente, tendo esperança que sairíamos daquele hospital… Quem muito fala, pouco sabe da minha luta e tristeza tendo que me dividir de um cti a outro, de um hospital a outro, tendo que cuidar de você e de nossa filha! É, julgar é fácil, falar besteira é mais fácil ainda! Mas só quem passa sente o peso", afirmou.

Em seguida, Paula continuou: "Estava ao seu lado na sua partida de mãos dadas com você, como prometi e como você dizia: 'ninguém larga a mão de ninguém'. Eu tive que deixar você seguir seu caminho, encantar o céu ao lado de Deus e de muitos que encantam aí em cima! Ainda tenho muita coisa para entender, assimilar, mas peço forças a Deus pra seguir em frente e cuidar da nossa semente que é o maior presente que você me deu! As palavras dos homens não vão me atingir porque sei que você sabe o que fui pra você! Pra sempre meu amor".

