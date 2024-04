Felipe Simas - Divulgação/Rede Globo

Publicado 29/04/2024 13:49

Rio - Felipe Simas, de 31 anos, compartilhou nas redes sociais nesta segunda-feira (29) detalhes sobre seu diagnóstico de neurite óptica, uma inflamação rara do nervo óptico que pode ser um dos primeiros sinais de uma doença autoimune, conhecida como Neuromielite Óptica (NMOSD), que afeta o sistema nervoso central.

fotogaleria O ator revelou ter enfrentado a neurite óptica, explicando que foi diagnosticado após ser internado em janeiro deste ano devido a essa condição. Ele descreveu o momento como impactante e assustador, especialmente por experimentar sintomas como perda temporária de visão e dor ao mover os olhos.

Essas sensações foram um alerta para ele de que algo não estava bem e o incentivaram a buscar ajuda médica. "Foi assustador lidar com sintomas como perda de visão e dor ao mover os olhos. Aquelas sensações despertaram um alerta dentro de mim, um sinal de que algo nao estava bem. Buscar ajuda medica foi crucial, e so assim pude começar a entender o que estava acontecendo", disse ele.



O ator enfatizou a importância de não ignorar os sinais que o corpo envia e destacou a necessidade de prestar atenção imediata a esses sintomas para obter um diagnóstico correto. Ele compartilhou sua jornada para conscientizar seus seguidores sobre a importância do cuidado com a saúde e da busca por assistência médica diante de qualquer sinal de alerta. "Minha jornada destacou a importância de nao ignorar os sinais que nosso corpo nos dá. E vital prestar atenção imediata a esses sintomas e buscar um diagnostico correto", concluiu.