Karoline Lima impressiona seguidores ao mostrar registro antes de realizar procedimentos estéticos - Reprodução

Publicado 29/04/2024 22:03

Rio - Karoline Lima impressionou os seguidores, nesta segunda-feira (29), ao relembrar um vídeo de sete anos atrás onde ensinava um truque de maquiagem no Youtube, quando ainda não tinha feito procedimentos estéticos em seu rosto.

Ao ver o registro da influenciadora antes das mudanças, um internauta não escondeu a surpresa. "Outro CPF", brincou. Karoline, então, aproveitou para abrir uma caixinha de perguntas para tirar as dúvidas sobre o assunto. Ao ser questionada se a cor de seus olhos eram azuis mesmo, a influenciadora tirou as lentes de contato e mostrou que, na verdade, a cor natural é castanho escuro.

Ainda sobre o print do tutorial no Yotube, a namorada de Léo Pereira, do Flamengo, explicou a diferença em seu visual. "Amigos, aí nessa época do vídeo era quando eu estava 100% natural, nunca tinha mexido em nada, né? Então eu estava sem botox, eu faço botox hoje em dia para não ficar marca de expressão. Mas também eu era muito nova nesse vídeo, há sete anos eu não tinha nada, mas agora eu já tenho", disse.

Karoline continuou contando quais procedimentos já realizou. "Eu coloquei preenchimento na boca tem uns dois anos, sei lá quando foi que eu coloquei, mas tem um tempão. E já saiu boa parte, minha boca era muito maior do que é hoje em dia, acreditem, e também fiz preenchimento de olheiras porque era muito funda", afirmou.

Uma seguidora perguntou ainda se ela pretendia voltar com a cor do cabelo que usava no vídeo, um tom menos loiro, e a influenciadora contou disse que não se identifica. "Gente, eu já tentei ser a skin natural mas eu não gosto. Obrigada, de nada!", ressaltou.

"Ih, menina. Nessa época aí eu me acabava de fazer bronzeamento artificial porque eu não queria ser dessa cor, não", complementou.