Davi coloca bio do Instagram como ’estudante de medicina’Reprodução / Instagram

Publicado 29/04/2024 15:37

Rio - Davi Brito, campeão do 'BBB 24', mudou o status da biografia de seu Instagram, nesta segunda-feira (29). Agora, o perfil do baiano exibe a frase "estudante de medicina".

fotogaleria

Um dos maiores enredos de Davi dentro do 'BBB 24' foi sua vontade de ser médico. O "doutor Davi", como chamado por Tadeu Schmidt durante o discurso de campeão do reality, parece estar mais perto da tão sonhada carreira, já que agora em seu Instagram ele se define como estudante de medicina.

No X, antigo Twitter, fãs de Davi comemoraram a nova conquista do campeão do 'BBB 24'. "Davi já alterou sua bio no Instagram para estudante de medicina! Eu amo!", escreveu um perifl. "Expectativa dos haters: o Davi desistir de fazer medicina. A realidade: estudante de medicina", disse outro. "Medicina para Davi não é um capricho, é um sonho, então sim, teremos Davi médico", afirmou um terceiro.