Avião sobrevoa a praia de Copacabana com a frase Renan Areias/Agência O Dia / Jc Pereira/AgNews

Publicado 29/04/2024 13:30 | Atualizado 29/04/2024 13:53

Rio - Madonna já está aproveitando o visual do Rio de Janeiro de sua janela do hotel. Nesta segunda-feira (29), a Rainha do Pop, que está hospedada no Copacabana Palace , apareceu pelo vidro e pôde ver a montagem do palco de seu show gratuito, que acontece no sábado (4).

A Rainha do Pop desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, por volta das 10h, em uma aeronave particular. Madonna foi recebida em um hangar privativo dentro de uma área de apoio com acesso direto para veículos. Em seguida, o comboio da artista, com diversos carros blindados, foi escoltado por batedores da PM rumo à Copacabana. Ao chegar na porta do hotel, a diva saiu do carro rapidamente, sem saudar os fãs que aguardavam no local.

Na semana passada, foi divulgado o plano operacional para o show . O esquema de trânsito e segurança será parecido com o do Réveillon. Ao todo, foram mobilizados 3,2 mil policiais militares para o dia do espetáculo. A expectativa é que a apresentação reúna cerca de 1,5 milhão de pessoas.

Provando ser um show grandioso, o palco montado na Praia de Copacabana terá o dobro do tamanho dos usados em estádios e arenas na turnê que celebra os 40 anos de carreira de Madonna. A quase três metros do chão, para permitir a visão do público que estiver na praia, a estrutura terá 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e 18 metros até o teto. A cantora tem três passarelas por onde anda e dança durante a apresentação. A central tem 22 metros de extensão e as laterais 20 metros cada.