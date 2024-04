Victor Sampaio mostra Fernanda Paes Leme dormindo abraçada com Pilar - Reprodução / Instagram

Victor Sampaio mostra Fernanda Paes Leme dormindo abraçada com PilarReprodução / Instagram

Publicado 29/04/2024 14:41

Rio - Victor Sampaio, de 31 anos, noivo de Fernanda Paes Leme, de 40, flagrou um momento fofo entre mãe e filha, neste domingo (28). O empresário compartilhou com os seguidores uma foto da apresentadora, que dormia abraçada no berço de Pilar.

fotogaleria

Nos Stories, do Instagram, Victor explodiu o fofurômetro com o momento. "Boa noite", ecreveu ele no clique que mostrava Fernanda Paes Leme dormindo na cama enquanto descansava um braço em cima da barriga de Pilar, que estava em um bercinho, dando uma espécie de abraço.

No Instagram, Fernanda Paes Leme refletiu sobre o primeiro fim de semana que ficou sozinha com a filha e o noivo. "O que cabe num fim de semana?! Amor, dúvidas, suspiros, apertos…será que estamos fazendo certo?! Muitas fraldas, lágrimas de emoção, de medo e de gratidão. Muita paixão. Primeiro fim de semana em casa da baby Mó…primeiro fim de semana que eu sou mãe!", escreveu ela.