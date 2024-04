Bruno Gagliasso comenta tabus sobre o sexo - Reproduçaõ do Instagram / GQ Brasil / @pupindeleu

Bruno Gagliasso comenta tabus sobre o sexoReproduçaõ do Instagram / GQ Brasil / @pupindeleu

Publicado 29/04/2024 11:04 | Atualizado 29/04/2024 11:34

Rio - Bruno Gagliasso, de 42 anos, opinou sobre tabus em relação ao sexo e revelou que "aprendeu" com a pornografia, em entrevista concedida à "GQ Brasil". À publicação, o ator, que é uma das estrelas do filme "Por Um Fio", longa inspirado na história de Drauzio Varella sobre a perda do irmão para o câncer, com previsão de estreia para o ano que vem, ainda comentou que é um homem em desconstrução.

fotogaleria

"Fui uma dessas crianças que 'aprendeu' com a pornografia. Com o tempo tive que entender que sexo é outra história. Isso foi determinante na minha vida e acredito que na vida de muitos homens da minha geração. Aquilo é uma ilusão, grande mentira e você cresce com aquela pressão. Não me considero um homem desconstruído, sigo em desconstrução o tempo inteiro", afirmou ele, que opinou sobre a restrição em falar abertamente sobre questões ligadas ao sexo devido a padrões impostos pela sociedade.

"As mulheres sempre foram oprimidas, então é normal que nós homens tenhamos mais liberdade para falar de sexo. Mas alguns assuntos ainda são tabus como…. brochar. Faz parte do machismo e desse inconsciente de que o homem macho não brocha, homem macho não chora, não pode ser sensível. Brochar é biologicamente normal. Outro dia também estávamos falando sobre como algumas mulheres não podem tocar, fazer carinho, na bunda dos homens. Acho isso doido porque é uma parte do corpo como qualquer outra", declarou Bruno.

À publicação, o artista também contou como pretende abordar a questão da educação sexual com os filhos, Titi, de 10 anos, Bless, de 9, e Zyan, de 3. "Titi ainda não tem essa noção, mas daqui a pouco vai ter, com certeza. Ensinamos o básico da educação sexual para ela. Algumas pessoas pensam que educação sexual é ensinar transar, quando nada mais é que aprender a conhecer o próprio corpo e a respeitar o outro".

Casamento com Giovanna Ewbank

Bruno abre o jogo sobre o casamento duradouro com Giovanna Ewbank e entrega qual é o segredo da relação. "O segredo do nosso relacionamento (de 14 anos), não é bem um segredo. Temos cumplicidade. A cumplicidade está em entender que em um momento você está mais ativo sexualmente do que o outro, você está mais apaixonado, outra hora menos. É trabalhar com a verdade e intimidade. Isso é um tesão", diz ele.

Os dois, inclusive, apresentam juntos o programa 'Surubaum', no canal de Gioh no Youtube. "É um projeto que existia há bastante tempo. Primeiro surgiu como uma peça de teatro, depois programa de TV e acabou no YouTube. Queremos levantar discussões. Penso que a função do entretenimento é fazer com que as pessoas pensem, se incomodem e se divirtam. Tenho feito personagens densos e passamos por um momento político agressivo, do qual eu dei as caras. Agora estou brincando de apresentar e Gioh me deu confiança. Ela é uma ótima comunicadora".

'Sonhava com comida'

Para interpretar Fernando no filme "Por Um Fio", Bruno perdeu 24 kg. "Nunca emagreci tanto para um personagem. Foram 24 quilos ao todo; 10 antes das filmagens e 14 durante, num período de 45 dias. Tive acompanhamento médico para tratar sono e alimentação, junto com treinos específicos porque estava fraco. Fiz dieta líquida e comia pouco, então precisava de vitamina para não desmaiar e cair duro. Sou do tipo que ama comer besteira. Amo cachorro-quente, hambúrguer, açaí... Sonhava com comida", entregou o artista, que também ficou careca e raspou as sobrancelhas para este trabalho. "As pessoas ficaram impressionadas com o meu visual careca e sem sobrancelhas, mas foi um processo mais interno do que externo. Interpretei uma pessoa em estado terminal de câncer e isso mudou a minha vida".