Viih Tube revela que teve um ’descolamento de saco’ após festão de 1 ano de Lua - Reprodução / Instagram

Viih Tube revela que teve um ’descolamento de saco’ após festão de 1 ano de LuaReprodução / Instagram

Publicado 29/04/2024 19:56

Rio - Em uma conversa com os seguidores, Viih Tube, que anunciou estar à espera de seu segundo filho , revelou que teve um 'descolamento' do saco gestacional depois da festa de 1 ano de Lua. Nesta segunda-feira (29), a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas para tirar as dúvidas dos fãs e contou o ocorrido, mas tranquilizou ao dizer que agora está tudo bem.

fotogaleria

Nos Stories, do Instagram, Viih disse que fez exames antes e depois do festão de três dias em um resort no interior de São Paulo. "Estava tudo ok, eu fiz um exame logo no dia seguinte, pós festa, e eu tive um descolamento, não é um descolamento de placenta porque, como eu completei agora 12 semanas, agora que tecnicamente vira uma placenta", contou.

Em seguida, a influenciadora explicou o que o médico havia dito a ela. "Não é que o saco [gestacional] descolou, ele estava colando na parede do útero e ele não colou 100%. Ele me explicou que é como se fosse um adesivo com bolha embaixo. O que causa isso é correria, estresse, a pressão. E a festa da Lua foi super correria. E eu acabei tendo esse descolamento", detalhou.

Viih disse ainda que precisou cancelar alguns compromissos para repousar, por recomendações médicas. "Eu desmarquei vários trabalhos agora. Os meus clientes vão ver que desmarquei vários trabalhos, porque ele [o médico] me obrigou [a fazer] 15 dias de repouso. Eu poderia ficar com o descolamento essa gravidez inteira e eu não queria", revelou.

De repouso, a influenciadora levou a sério as recomendações médicas. "Entrei com os remédios que os médicos pediram, fiz repouso de 15 dias, segui mesmo à risca, depois que eu fiquei até sumida e aí colou, graças a Deus, colou, perfeito, ficou tudo maravilhoso. Tudo já estava super maravilhoso, saudável, mas aí colando a única coisa que tinha ali já resolveu, graças a Deus", comemorou.

Viih ainda comparou a gravidez atual com a de Lua e revelou que pretende fazer algumas coisas diferentes. "Foi até um alerta para mim. Na gravidez da Lua, eu trabalhei demais, do começo ao fim. E aí eu não cuidei muito do meu corpo, da minha mente. Dessa vez eu quero fazer um pouco diferente, sabe? Estou cansada, dá para deixar para amanhã? Então deixa para amanhã, ou faz amanhã o que não dá, beleza. Estou começando a ter esse equilíbrio depois que eu passei por esse sustinho, mas assim, algo super comum, tá? A minha médica e o meu médico já deixaram claro que é algo super comum, acontece com muitas, mas nada de se preocupar ou de virar uma gravidez de risco nada do tipo", afirmou.

Em outro momento, Viih Tube contou que o chá revelação será um evento pequeno, no Dia das Mães, apenas para familiares e amigos, com transmissão ao vivo em suas redes sociais. A influenciadora, que disse não ter preferência entre menino ou menina, revelou que quer algo mais íntimo. "Estou com trauma de festa grande", brincou ela.

O anúncio da segunda gravidez de Viih Tube e Eliezer foi feito pelo casal durante o "Mais Você", da TV Globo, na manhã desta segunda-feira. Os dois são pais de Lua Di Felice, de 1 ano. Na ocasião, a menina usava uma roupa com a frase: 'Promovida a irmã mais velha".