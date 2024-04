Madonna - Reprodução/Instagram

Publicado 29/04/2024 14:42

Rio - Madonna compartilhou um vídeo em suas redes sociais no último domingo (28), se despedindo da turnê mundial "The Celebration", que comemora seus 40 anos de carreira, com um trecho do seu show no México. Isso deixou os fãs brasileiros confusos, já que a apresentação final ocorre de forma gratuita na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado (04).

A cantora escreveu na legenda da publicação em seu perfil do Instagram: "O último show da turnê terminou na Cidade do México da forma mais mágica. Frida Kahlo veio me visitar e me fez a garota mais feliz do mundo! Não só meu show foi completo no México, mas toda a minha carreira artística, pois ela sempre foi minha musa eterna".



Ela também agradeceu a atriz Salma Hayek por tornar isso possível ao se fantasiar da pintora, e a todos os seus fãs ao redor do mundo. Muitos comentários surgiram no post, com alguns fãs brincando sobre o compromisso da cantora no Brasil no próximo sábado e expressando ansiedade pelo que está por vir. "Que ultimo show, filha? Sábado você tem que trabalhar, viu? Fica esperta", brincou um.

"O último show vai ser no Rio, se faz de doida não", comentou outro. "Agora o grand finale no Brasil. O melhor fica por último, né, gente?!", escreveu mais um. Apesar da confusão pelo uso do termo "último" na postagem, a cantora está com a apresentação confirmada no Brasil, com início previsto entre 21h30 e 21h45.

O palco está sendo montado em frente ao hotel Copacabana Palace, na praia de Copacabana. Embora a lista de músicas ainda não tenha sido divulgada, espera-se que o show tenha cerca de duas horas de duração e represente o encerramento da turnê mundial da cantora. Não haverá divisão entre o público geral.

A expectativa é de um público diversificado, incluindo turistas de diferentes partes do Brasil e do mundo, já que este será o único show da Madonna na América do Sul. Estima-se que mais de um milhão de pessoas compareçam ao evento.

Esta é a quarta vez que Madonna se apresenta no Brasil, sendo a última há 12 anos. As apresentações anteriores incluíram a turnê 'The Girlie Show' em 1993, a 'Sticky and Sweet Tour' em 2008 e a 'MDNA' em 2012. A apresentação na Praia de Copacabana será o único show da cantora em toda a América do Sul.