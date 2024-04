Madonna - Reprodução/Instagram

Publicado 29/04/2024 08:40 | Atualizado 29/04/2024 08:45

Rio - O tão aguardado show gratuito de Madonna, de 65 anos, na Praia de Copacabana no próximo sábado (04) terá cerca de duas horas de duração e pode contar com 30 músicas, se seguir a programação da turnê mundial "Celebration", que comemora os 40 anos de carreira da cantora.

A apresentação recontará a trajetória da cantora dos anos 1980 até os dias atuais. Madonna costuma iniciar os shows da turnê com um quimono preto, adornada por um halo de luz semelhante à coroa de uma santa. A sequência musical incluirá sucessos como "Nothing Really Matters".

Em seguida, "Everybody", seu primeiro single do álbum de estreia, e "Into the Groove", do filme "Procura-se Susan Desesperadamente" (1985), estrelado pela própria Madonna. Haverá também uma coreografia de "Holiday", que costuma ser em torno de uma bola de discoteca gigante.

Madonna também pode emocionar o público com "Like a Prayer", vestida como um monge em uma capela no palco. Ao longo do espetáculo, ela fará homenagens a diferentes fases de sua carreira, desde "Like a Virgin" e "Justify My Love" até os hits mais recentes como "Hung Up".

O show culminará com uma incrível performance de "Bitch I’m Madonna", seguida pela despedida ao som de "Celebration", envolvendo diversos bailarinos vestidos em diferentes personas que a cantora já assumiu ao longo de sua carreira.