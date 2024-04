Kayky Brito mostra recuperação após acidente e motorista reage - Reprodução

Publicado 29/04/2024 22:41

Rio - Kayky Brito compartilhou, nesta segunda-feira (29), seu processo de recuperação após o grave acidente que sofreu no ano passado . Em seu Instagram, o ator contou que está andando de bicicleta e falou como tem se sentido.

"Eu imagino que muita gente deve estar perguntando 'Pô, Kayky, sumiu! Está tudo bem?'. Eu estou bem, graças a Deus, estou me recuperando mentalmente, fisicamente. Por exemplo, agora, no ato de pedalar, estou pedalando, mas parei para falar com vocês porque eu acho que eu devo muita parte da minha vida a vocês", afirmou.

"Então, vamos lá, esses dois parafusos gigantes que eu estou no quadril, não doem no meu ato de pedalar. O que dói agora é apoiar a mão no guidão, esse cotovelo, por causa dessa cicatriz aqui, acho que não dá para ver muito. Esses, sei lá, 50 pontos que eu levei... estou me recuperando aos poucos, estou voltando. Tenho pedalado que é um ato que eu gosto bastante, quando termino esse exercício me sinto muito bem. Graças a Deus estou com vida, podendo conversar com vocês. Deus é bom o tempo todo", disse.

Nos comentários, ao ver o relato de Kayky, Diones da Silva, motorista que atropelou sem querer o ator, não escondeu a emoção com o registro. "Muito me emociona ver você assim, voltando as suas atividades. Feliz por você estar vivo por um milagre de Deus! Mas ao mesmo tempo triste, com o coração partido por ter sido eu mesmo que sem ter culpa te causei isso. Você está sempre em minhas orações", escreveu. Em seguida, ele compartilhou um vídeo em suas redes sociais pedindo perdão para o artista.

