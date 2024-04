Madonna - Reprodução/Instagram

Publicado 27/04/2024 12:43 | Atualizado 27/04/2024 15:11

Rio - A cantora Madonna deve chegar ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (29). O show da artista será realizado na Praia de Copacabana , na Zona Sul, no próximo sábado (4), em um evento gratuito.

A informação da chegada da diva pop foi divulgada neste sábado (27) pela coluna do Lauro Jardim, do O Globo. A vinda acontece após o último show da "The Celebration Tour", turnê que comemora seus 40 anos de carreira, realizado no México, nesta sexta-feira (26). O show em Copacabana será o único na América do Sul, e será transmitido pela TV Globo, Multishow e no Globoplay.

Ainda segundo a coluna, Madonna ficará hospedada no Copacabana Palace, para onde segue assim que pousar no Aeroporto Internacional do Galeão, sob um forte esquema de segurança.

A estimativa de público para o dia é de 1,5 milhão de pessoas. Ao todo, foram mobilizados 3,2 mil policiais militares para o espetáculo.