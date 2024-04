Sol voltou a aparecer na manhã deste sábado e os termômetros podem bater os 35°C - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 27/04/2024 12:51 | Atualizado 27/04/2024 14:31

Rio - Após dias nublados, o sol voltou a aparecer na cidade do Rio na manhã deste sábado (27) para dar início a um fim de semana sem previsão de chuva. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a estabilidade vai permanecer até a próxima quarta-feira (1°), quando os termômetros podem chegar aos 36°C.

Na manhã deste sábado, o DIA esteve na Praia do Arpoador, na Zona Sul, e flagrou milhares de cariocas aproveitando o sol na areia e muitos surfistas no mar.

Neste sábado, apesar da manhã ensolarada, o posicionamento de um sistema de alta pressão pode deixar o céu parcialmente nublado durante o dia. Já as temperaturas ficarão entre 19°C e 35°C. No domingo (28), haverá redução de nebulosidade e a umidade relativa do ar poderá apresentar valores de 21% a 30%.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o ideal é que a umidade fique entre 30% e 60%. Ou seja, abaixo disso os riscos de doenças respiratórias podem aumentar. Por isso, em razão dos números entre 21% e 30% deste domingo, a OMS recomenda a intensificação na hidratação e o consumo de alimentos naturais, como legumes, verduras e leite.



Entre segunda (29) e quarta-feira, o predomínio será de céu parcialmente nublado e não há chance de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados. Na terça-feira (30), por exemplo, os termômetros podem bater 35°C.