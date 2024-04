Tatá Werneck descarta planos de atuar em novelas nos próximos anos - Reprodução

Tatá Werneck descarta planos de atuar em novelas nos próximos anosReprodução

Publicado 29/04/2024 16:04

Rio - Tatá Werneck utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (29), para tirar algumas dúvidas de seus seguidores. Em seu Instagram, a atriz e apresentadora abriu uma caixinha de perguntas e revelou que não tem planos para atuar em novelas nos próximos anos.

fotogaleria

"A chance de eu fazer novela nos próximos dois anos ela é nenhuma. Ela é nenhuma. Pode vir o convite, não faço de jeito nenhum. Fiz porque era Walcyr [Carrasco], meu amor", ressaltou a atriz, se referindo ao autor de sua última novela, em "Terra e Paixão", da TV Globo.

Ao ser questionada se voltaria para ser jurada do "The Masked Singer", Tatá contou que quase participou da última temporada. "Então, teoricamente eu ia fazer esse ano como jurada, mas aí a novela esticou mais e eu já emendei no 'Lady Night'. E aí o Paulo [Vieira] entrou brilhantemente, fez muito melhor que eu. Então agora é com você querido Paulo", brincou.