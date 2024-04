Carlinhos Maia desabafa nos stories do Instagram sobre atitude de marido que o incomoda - Reprodução do Instagram

Publicado 29/04/2024 13:06

Rio - Carlinhos Maia desabafou nos stories do Instagram, na noite deste domingo (28), sobre uma atitude de Lucas Guimarães que o incomoda. Ele disse que o marido tem o costume de mostrá-lo nas chamadas de vídeos para outras pessoas.

"Gente, sabe uma coisa que o Lucas faz que me dá muita raiva? Por exemplo, ele me liga de chamada de vídeo e faz: 'Ei, preto. Olha quem é que está aqui' e passa o telefone para quase todo mundo", iniciou o desabafo.

Seguindo o relato, ele expôs que a mania gera um climão. "Outra coisa péssima que ele faz é quando ele vira a minha cara para as pessoas e vai passando o telefone como se eu tivesse ligado para ver quem está no local", comentou.



O influenciador revelou que apesar de parecer descontraído nas redes sociais, ele tem dificuldade em socializar. "Eu sou 'simpáticozão' e 'maravilhozão' aqui com vocês. Na vida eu sou um antissocial terrível, eu tenho que fazer um esforço psicológico absurdo para ser simpático", contou Maia.