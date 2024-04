Madonna entra em hotel no Rio de Janeiro - Renan Areias/Agência O Dia

Madonna entra em hotel no Rio de JaneiroRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 29/04/2024 10:55 | Atualizado 29/04/2024 12:41

Rio - A cantora Madonna chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (29) para seu aguardado show na Praia de Copacabana , marcado para o próximo sábado (4), com a previsão de atrair mais de 1,5 milhão de pessoas. Após desembarcar, ele seguiu para o Hotel Copacabana Palace, um dos mais luxuosos da cidade.

fotogaleria

A Rainha do Pop desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, por volta das 10h, em uma aeronave particular. Madonna foi recebida em um hangar privativo dentro de uma área de apoio com acesso direto para veículos. Em seguida, o comboio da artista, com diversos carros blindados, foi escoltado por batedores da PM rumo à Copacabana. Ao chegar na porta do hotel, a diva saiu do carro rapidamente, sem saudar os fãs que aguardavam no local.

O voo veio da Cidade do México, onde foi realizado o último show da turnê "The Celebration". O espetáculo gratuito na Praia de Copacabana será o encerramento das apresentações que celebram os 40 anos de carreira da artista.

Ela trouxe consigo uma equipe de 200 pessoas e 270 toneladas de equipamentos, que começaram a chegar ao Rio no domingo (28). Dois dos três aviões com o material já pousaram no terminal de cargas do Aeroporto.

Todo o equipamento será transportado para Copacabana em 30 caminhões. No local, está sendo montado o palco para a apresentação. O palco terá 24m de frente e 821m² de área, o dobro do tamanho dos montados até então na turnê.

Além da estrutura principal, a cantora terá acesso a três passarelas e um elevador. O show incluirá 45 baús de guarda-roupa, incluindo 40 luvas de boxe para uma das coreografias. Esta é a quarta vez que Madonna se apresenta no Brasil, sendo a última há 12 anos.

As apresentações anteriores incluíram a turnê 'The Girlie Show' em 1993, a 'Sticky and Sweet Tour' em 2008 e a 'MDNA' em 2012. A apresentação na Praia de Copacabana será o único show da cantora em toda a América do Sul.