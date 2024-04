Virginia ao lado de Zé Felipe contando que já sentem o filho mexer na barriga - Reprodução Instagram

Publicado 29/04/2024 12:02

Rio - Grávida, Virginia Fonseca compartilhou nos stories do Instagram, na noite deste domingo (28), que já consegue sentir o filho, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe, mexer em sua barriga. "Já sinto José Leonardo mexer, mas não dá pra filmar porque ainda não aparece. Mas ele mexe muito. Juro!", revelou a empresária. "Zé já conseguiu sentir ele mexendo", destacou.



Ela também comentou sobre o tamanho da sua barriga. "Não está tão grande mas já dá para ver que é uma barriguinha de grávida", disse. Virginia e Zé Felipe já são papais da Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um ano, e anunciaram no início deste ano que a família iria aumentar.

DIA, Em entrevista recente ao a apresentadora disse que está tendo uma gravidez bem tranquila e que tem conseguido conciliar a nova gestação com as gravações de seu programa no SBT. "O Zé (José Leonardo) está ajudando muito, está sendo uma gravidez muito tranquila, estou comendo tudo que vejo pela frente e as tetas crescendo. Eu digo que depois que nos tornamos mães, não temos mais seios e sim tetas. Mas nessa gravidez eu sinto que está bem diferente, o Zé Leonardo está comportadinho", disse.

Ela também revelou como Maria Alice e Maria Flor tem reagido com a chegada do novo irmão. "Elas estão amando ter mais um irmãozinho. Maria Alice pergunta, às vezes, quando vai conhecer o Zé, encosta o ouvido na minha barriga para tentar ouvir o irmãozinho. Todo mundo ansioso pela chegada do Zé Leonardo", entrega a empresária, que também se derrete pelo maridão. "O Zé é o maior parceiro da minha vida".