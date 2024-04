Virginia Fonseca comanda programa no SBT - DIVULGAÇÃO

Virginia Fonseca comanda programa no SBTDIVULGAÇÃO

Publicado 28/04/2024 06:00

Rio - 'É a melhor fase da minha vida', comemora Virginia Fonseca. E não é para menos. Sucesso nas redes sociais, empresária bem-sucedida as 25 anos e grávida do terceiro filho, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe, a influenciadora digital ainda realizou um sonho antigo neste mês: ser apresentadora de TV. No comando do 'Sabadou com Virginia', do SBT, a loira prova que tem talento de sobra no ofício e recebe uma chuva de elogios nas redes sociais por sua desenvoltura. "Tem muita coisa boa acontecendo e, se Deus permitir, vai vir muito mais pela frente", torce.



Com mais de 46 milhões de seguidores no Instagram, Virginia se diverte ao ser questionada se agora será um fenômeno das telinhas, assim como é na internet. "Calma, gente! Vamos devagar. Acho que ainda tenho um caminho longo pela frente e vamos ver o que Deus está preparando para mim", frisa ela, que tem recebido muito apoio da emissora de Silvio Santos. "O SBT me faz sentir como se eu estivesse em casa. O João Mesquita, nosso diretor me deixa muito à vontade em cena isso ajuda muito. Meu sonho era ter um programa de televisão, e agarrei essa oportunidade com muita fé de que iria dar certo e, graças a Deus, está aí o resultado maravilhoso. Estou muito feliz com esta conquista", comenta.



O primeiro programa foi exibido no dia 6 deste mês, data em que a apresentadora comemora mais um ano de vida, e contou com as participações do marido dela Zé Felipe, os sogros Leonardo e Poliana Rocha e da mãe dela, Margareth Serrao, que faz parte do elenco da atração. O sucesso foi tanto que o nome de Virginia e do programa ficaram entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.

"Foi uma mistura de sentimentos, ansiedade lá em cima. Calhou que a estreia foi bem no dia do meu aniversário, então imagina como estava a minha cabeça. Reuni toda família e amigos para assistirmos juntos o primeiro episódio, e estou muito feliz com o resultado e a repercussão. Confesso que estava apreensiva, até porque é a minha primeira experiência como apresentadora de TV, mas deu tudo certo, e vou me empenhar cada vez mais para levar sempre o melhor para o público", promete a artista, que já recebeu no palco desde então Maiara & Maraisa, Pabllo Vittar e Celso Portiolli.

Estreante nas telinhas, Virginia também confessa que não se preocupou em ter uma atração no mesmo dia e faixa de horário do "Altas Horas", da TV Globo, comandado por Serginho Groisman. "Serginho é maravilhoso! Acredito que não existe competição, ele está na televisão há anos-luz, nunca foi pensado em uma concorrência com ele ou com outro programa, a gente nunca pensou nem falou sobre isso [nos bastidores]. É meio improvável e impossível. Foi como eu disse na coletiva que fizemos antes da estreia, todo mundo pode dar certo, porque tem público para todo mundo e tá tudo certo, sem confusão".

'Gravidez muito tranquila'

À espera do terceiro filho, José Leonardo, a influenciadora digital conta como é conciliar esse novo momento profissional com a nova gravidez. "O Zé (José Leonardo) está ajudando muito, está sendo uma gravidez muito tranquila, estou comendo tudo que vejo pela frente e as tetas crescendo. Eu digo que depois que nos tornamos mães, não temos mais seios e sim tetas. Mas nessa gravidez eu sinto que está bem diferente, o Zé Leonardo está comportadinho", diverte-se.

A mamãe das Marias - Maria Alice e Maria Flor - também revela como as pequenas tem reagido com a chegada do novo irmão. "Elas estão amando ter mais um irmãozinho. Maria Alice pergunta, às vezes, quando vai conhecer o Zé, encosta o ouvido na minha barriga para tentar ouvir o irmãozinho. Todo mundo ansioso pela chegada do Zé Leonardo", entrega a empresária, que também se derrete pelo maridão. "O Zé é o maior parceiro da minha vida".

'Acordo e sigo o baile'

Em uma boa fase pessoal e profissional, a empresária reflete ao falar sobre futuro e conquistas. "Minha maior conquista é a felicidade da minha família, ver meus filhos bem e com saúde não tem preço. Deus me presenteou com a família mais perfeita e maravilhosa, eu me derreto muito falando deles (risos). Eu não gosto de me planejar para nada. Eu acordo e sigo o baile, como sou muito ansiosa isso funciona para mim, se tiver algo para eu conquistar e surgir no meio do caminho, a gente arregaça as mangas e vai para conquista".



'Recorte da minha realidade'

Sucesso na internet, Virginia não passa ilesa pelos 'haters'. Ela já foi vítima de comentários negativos, por exemplo, em relação à criação das filhas, e uma base de sua marca de cosméticos já foi muito criticada por influenciadores e internautas. A artista, então, conta como lida com a saúde mental para não deixar se afetar por essa onda de ódio. "Manter a saúde mental é um desafio, mas eu tento lidar [com os haters] da melhor maneira possível. Sei que essas reações acontecem e vão continuar acontecendo, então, eu evito ver, procuro não absorver essa energia para mim. Eu realmente posto a minha vida, é o meu trabalho e até me senti mal por algum tempo de não postar o tempo todo, por exemplo, mas é isso… Eu posto o que dá, é um recorte da minha realidade".