Tati Machado - Reprodução/Instagram

Tati MachadoReprodução/Instagram

Publicado 24/04/2024 17:07

Rio - Tati Machado teve uma lição de vida ao ingerir acidentalmente uma bebida batizada, como ela mesma relatou no episódio do "Que História É Essa, Porchat?" desta terça-feira (23). A situação ocorreu 13 anos atrás, segundo a jornalista da Globo

fotogaleria

Ela estava em um bar com o namorado quando se encontrou com um grupo de amigos. Tati acabou segurando o copo de um amigo enquanto ele tirava uma foto e, brincando, bebeu o conteúdo. O que ela não sabia era que o recipiente estava com drogas. Quando o rapaz voltou, a alertou.

"Um amigo meu falou assim: 'Tati, poderia segurar o meu copo?'. Ele queria tirar uma foto. Eu falei: 'claro, fico segurando'. Só que eu, brincalhona como sou, decidi virar esse copo, pra quando ele virasse pra pegar o copo, ele visse que estava vazio. Botei pra dentro. Quando ele voltou... ele olhou pra minha cara, olhou pro meu copo, e falou: 'Tati, está cheio de droga'", contou.

A noite se tornou uma confusão total após isso. "Eu lembro de flashes. Minha cabeça estava congelando", disse Tati, que foi levada para a casa do namorado. Ela tentou várias coisas para se sentir melhor, mas nada funcionava.

"Comecei a preparar o meu velório. No quarto dele tinha uma cama de solteiro. Eu fui, botei o travesseiro, deitei e comecei a falar sobre as coisas da vida, como estava sendo legal ter aquele namoro, e eu falava: 'poxa, foi muito lindo o que a gente construiu até aqui. Obrigada. Manda um recado pra minha família'. Eu estava nessa vibe de despedida", recordou.



O namorado, desesperado com as palavras de despedida de Tati, a sacudiu e a repreendeu. A mãe dele, ao ouvir a confusão, entrou no quarto e pensou que ele estava agredindo Tati. "Ele me sacudiu pelos braços falando assim: 'Que morrer o quê? Você tá doida! Pare com isso!'", relatou. A história teve um final feliz, o namorado na época se tornou seu marido, e a sogra ficou sabendo da verdade.