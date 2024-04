Marjorie Estiano - Globo/Victor Pollak

Publicado 23/04/2024 06:00 | Atualizado 23/04/2024 07:34

Rio - Marjorie Estiano está de volta às telinhas como a médica cirurgiã-vascular Carolina da série "Sob Pressão", que já rendeu à atriz uma indicação ao Emmy Internacional. A quinta e última temporada do seriado, que estreia nesta terça-feira (23), na TV Globo, se concentra na saúde mental da equipe médica e mostrará a luta da personagem contra um câncer de mama.

Apesar da temporada ter sido gravada em 2022 e já estar disponível no Globoplay, Marjorie acredita que a série atingirá novos públicos com a exibição na TV aberta. Em entrevista ao DIA, a atriz falou sobre a sua personagem e o que os espectadores podem esperar dessa nova fase da médica.

A cirurgiã Carolina, acostumada a lidar com toda a variedade de pacientes, se vê agora do outro lado. Ela enfrentou diversos desafios retratados na série, como abuso sexual, depressão, automutilação, gravidez inesperada e um aborto espontâneo. O câncer de mama é mais um aspecto da jornada.

"Não existe momento mais ou menos adequado para enfrentar uma doença como essa. A descoberta de um câncer desorganiza todos os planos e idealizações. Com a Carolina, não vai ser diferente. Ela vai viver o medo da morte, a negação, a aceitação e todos os efeitos psicológicos e físicos, profissionais e pessoais desse atravessamento. Ela vai viver todas as etapas e a transformação que esse diagnóstico oferece", adianta.

Por conta do diagnóstico, o casamento de Carolina com Evandro (Júlio Andrade) terá que passar por adaptações. "É o câncer o motor das mudanças, ele mexe com tudo, e uma das principais perguntas que vem junto com ele é: 'O que eu fiz com o meu tempo até hoje?' ou 'Se eu for morrer agora, valeu a pena?'. A ameaça do câncer reestabelece a importância do tempo em muitos sentidos, em especial do tempo no presente. As escolhas na vida passam a ter critérios diferentes. Reflexões muito profundas sobre como quero viver, o que tem realmente valor na minha vida, o que é prioridade, se tornam urgentes e novos balizadores… Questionamentos que propõem uma nova chance, uma vida nova, tenha ela o tempo que tiver. O casamento com Evandro sempre foi um desafio para Carolina mas acho que a partir desse mergulho profundo para dentro dela mesma, um novo caminho se apresenta", reflete.

Evolução pessoal

Ter a oportunidade de lidar com o tema do câncer de mama foi algo muito especial para Marjorie, como ela mesma define, e promover a saúde pública por meio do trabalho em "Sob Pressão" é uma das coisas mais gratificantes para a intérprete de Carolina.

"Muito especial estudar esse tema. No mundo, é o câncer de maior incidência entre as mulheres. E conhecer mais intimamente esse assunto é um aprendizado que vou desfrutar também de forma muito prática e concreta na minha vida. Qualquer uma de nós pode passar por um câncer de mama, diretamente ou através de amigos, conhecidos, familiares… E mesmo que isso não aconteça, poder promover saúde é um dos lugares mais prazerosos e gratificantes que vivo junto de 'Sob Pressão'", diz.

A artista também comenta como foi transformador o processo de preparação da personagem. "Pude conhecer histórias lindas, mulheres incríveis, inspirações para minha vida. Médicas, pacientes, voluntárias… Até por ser uma realidade de muitas mulheres e famílias, a quantidade de histórias compartilhadas preenche muito. Pacientes de faixa etária distinta, de classe social diferente, em fases diferentes na relação com a doença, com o tratamento, recém diagnosticadas, metastáticas… Um compartilhamento muito bonito e generoso".

"Acho que, na minha vida, foi onde eu vi mais claramente o sentido de palavras como solidariedade, empatia, sororidade e companheirismo. E até minha perspectiva sobre as redes sociais se ampliou, percebi como ela pode se tornar um instrumento capaz e forte de união verdadeira, de acolhimento, de informação, de cura... Um viés que ainda não tinha observado tão intimamente. Quando abordamos um tema de tamanha relevância para a população, é muito importante ter cautela, principalmente porque o desejo é de oferecer identificação, esclarecimento, amparo… Assim como outros temas muito sensíveis que já tratamos. É fundamental que sirva ao espectador, sirva a quem vive direta ou indiretamente essa circunstância e a todos de maneira geral. Tem sido muito mais bonito do que poderia imaginar, me surpreendi muito com tudo que tenho lido, visto e ouvido. Mais uma vez muito grata pela oportunidade", agradece.

Com o fim do trabalho em "Sob Pressão", Marjorie avalia a trajetória de Carolina. "É nítido não só o amadurecimento dessa mulher como o meu também, tanto profissional quanto pessoal. Nunca tinha feito uma personagem por tanto tempo, nem trabalhado com a mesma equipe. É muito interessante ver o crescimento da Carolina, ver como as experiências vão modificando o comportamento com o passar dos anos. Vejo a Carolina chegando no hospital pela primeira vez, defendida, desprendida, cheia de certezas mas com sua essência muito clara. Fomos conhecendo aos poucos a bagagem que ela carregava e, ao mesmo tempo, como as circunstâncias foram apresentando oportunidades a ela de encarar e compreender a origem de alguns bloqueios e seus gatilhos. É um gráfico irregular, cheio de altos e baixos. Uma personagem belíssima, complexa e inesquecível. Tão inesquecível quanto trabalhar com essa equipe. Não tenho dúvida que esses seis anos foram uma faculdade na minha vida. Eu sei que meu lugar de aprendiz é para vida toda e com ela eu ampliei a minha compreensão da profissão, da relação com os colegas de trabalho, com o coletivo, com o país e comigo mesma. Me sinto muito mais inteira", conclui.

Sucesso da série

"Sob Pressão" é uma série reconhecida internacionalmente. Foi exibida em festivais como Berlinale (Berlim) e TIFF (Toronto) desde a primeira temporada. A obra conquistou prêmios importantes, como quatro no 31º Festival International de Programmes Audivisuels (2018), em Biarritz, na França: melhor série, melhor interpretação feminina e masculina (para Marjorie Estiano e Julio Andrade) e melhor roteiro.

Marjorie Estiano também foi indicada ao Emmy Internacional de Melhor Atriz em 2019 por seu papel na segunda temporada. A série teve sucesso na Argentina, estreando na Telefe em janeiro de 2019, e tornando-se um dos programas mais assistidos da TV aberta. Além disso, foi exibida em Portugal no canal Globo e licenciada para mais de 70 países, incluindo Itália, Emirados Árabes, Catar, Egito, Equador, entre outros, sendo uma das séries mais vendidas da Globo atualmente.

A atriz estreou na TV em 2004 como a Natasha de "Malhação", que fazia parte da banda fictícia "Vagabanda". Em 2011, teve um trabalho de destaque como a Manuela de "A Vida da Gente", que dividia o protagonismo com Fernanda Vasconcellos". Antes de "Sob Pressão", teve destaque como a Cora de "Império", em 2014.