Publicado 22/04/2024 22:06 | Atualizado 22/04/2024 22:15

Rio - O capítulo desta segunda-feira (22) de 'Renascer', da TV Globo, foi marcado pela morte de José Venâncio, personagem de Rodrigo Simas. Nas redes sociais, a cena foi muito elogiada pelo público e chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.

Na trama, Egídio (Vladmir Brichta) queria matar João Pedro (Juan Paiva) com o objetivo de acabar com a família dos herdeiros das terras. Porém, ele erra a mira e o tiro acaba acertando o peito de José Venâncio, que estava no banco do carona.

Impactados com a cena, internautas lamentaram a morte precoce de Venâncio e elogiaram a atuação dos artistas. "A sequência da morte do Venâncio simplesmente impecável! Rodrigo Simas, Juan Paiva e Marcos Palmeiras bons demais", afirmou uma internauta. "Eu não estava preparada para essa cena", disse outra.

"O João Pedro tirando forças não sei da onde pra carregar o Venâncio. Que sequência de cena impactante. Rodrigo Simas foi muito bem interpretando o Venâncio e o Juan Paiva é um ator espetacular", ressaltou um telespectador. "Meu Deus, o peso dessa cena! A emoção que tudo está passando, eu estou chorando", disse outra.

Confira:

