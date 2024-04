Maraisa ao lado do noivo, Fernando Bocó - Reprodução Instagram

Maraisa ao lado do noivo, Fernando BocóReprodução Instagram

Publicado 29/04/2024 09:35 | Atualizado 29/04/2024 10:48

Rio - A cantora Maraisa publicou, neste domingo (28), nos bastidores do show em Presidente Prudente, São Paulo, uma foto abraçada com o noivo, Fernando Mocó, fazendo um gesto de coraçãozinho na barriga e com legenda que chamou a atenção dos internautas. "Nosso amor crescendo", disse a sertaneja.



Nos comentários da publicação, fãs especularam sobre a possível gravidez. "Eu acho que ela já está grávida", disse uma usuária do Instagram. "Tem neném aí?", perguntou uma internauta. "Conta essa história direito, mulher", comentou outra pessoa.

Vale lembrar que não é a primeira vez que a suposta gravidez da artista movimenta a web. Na última semana, a irmã, Maiara beijou sua barriga durante um show em São Paulo, e o momento viralizou nas redes sociais. A assessoria da dupla, no entanto, afirmou que era apenas uma "brincadeira" das duas.