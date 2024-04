Mel Maia beija o namorado em show de Seu Jorge na Urca

Rio - Mel Maia, de 19 anos, e o namorado, João Maria Pereira, de 18 anos, tiveram uma noite romântica no sábado (27) durante o show de Seu Jorge no Morro da Urca, no Rio de Janeiro. Durante o evento , o casal, que mantém um relacionamento à distância desde janeiro, trocou beijos apaixonados.

João é surfista, então o casal divide seu tempo entre o Rio de Janeiro e Portugal. Neste momento, o rapaz está no Brasil para passar um tempo com a namorada, e os dois foram fotografados por um paparazzo em um shopping carioca, em março.



Enquanto caminhavam de mãos dadas pelo shopping da Zona Sul, perceberam que estavam sendo fotografados. Mel, simpática, fez um gesto de coração com as mãos e posou sorridente para as fotos. Por sua vez, o namorado sorriu de forma tímida.

A carreira da atriz teve início em 2010, quando ela tinha apenas cinco anos e decidiu começar a frequentar aulas de teatro. Contudo, foi em 2012 que ela alcançou reconhecimento nacional ao interpretar o papel de Rita na primeira fase da renomada novela "Avenida Brasil".



Seu desempenho recebeu muitos elogios, destacando-se pela segurança e talento em cena. Em 2013, ela assumiu o protagonismo na novela "Joia Rara", dando vida à personagem Pérola, que representava a reencarnação de um mestre budista.



Em 2019, Mel Maia integrou o elenco da novela "A Dona do Pedaço", interpretando Cássia, uma adolescente que enfrenta desafios ao lidar com a orientação sexual de seu pai. Seu trabalho mais recente foi na série "Vai na Fé", em 2023, onde viveu a personagem Guiga, uma influenciadora digital.

