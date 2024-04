Whindersson Nunes - Reprodução/Instagram

Whindersson NunesReprodução/Instagram

Publicado 29/04/2024 07:29 | Atualizado 29/04/2024 07:36

Rio - Whindersson Nunes, de 29 anos, revelou neste domingo (28) ter sido alvo de perseguição por parte de quatro pessoas desde que alcançou a fama. O humorista não revelou no entanto, quando aconteceram esses episódios.

fotogaleria

O humorista decidiu compartilhar suas experiências após assistir à série "Bebê Rena" na Netflix. "Já passaram pela minha vida quatro pessoas como as da série Bebê Rena, três mulheres e um homem", disse ele por meio das redes sociais "Um deles me via como um Deus, acreditava que minha vida só daria certo se eu guiasse o caminho. Outra, uma senhora que me manda mensagens há cinco anos (até hoje), ela briga comigo, depois pede desculpas, me desculpa por eu não abrir as mensagens, como se tivéssemos um relacionamento", continuou.Nunes também mencionou que teve que fazer um boletim de ocorrência. "Outra me perseguiu por dois anos, aparecia em lugares onde eu fazia show, mandava fotos do lado de fora. Essa eu registrei B.O. e nunca mais ouvi falar dela. A outra não vou contar porque é muito específica", acrescentou.Ele concluiu seu desabafo lamentando como algumas pessoas confundem perseguição com demonstração de afeto. "Quando assisti essa série, percebi que algumas pessoas têm um fascínio pela pessoa em vez de amor ou carinho. Não entendo como amedrontar alguém pode ser considerado amor, não é?", concluiu.Na série da Netflix, "Bebê Rena", Donny Dunn (interpretado por Richard Gadd) é um comediante que trabalha em um bar e tem sua vida transformada após oferecer chá para Martha (interpretada por Jessica Gunning). A partir desse momento, ela começa a persegui-lo em todos os lugares.