Juliette compartilha cliques ao lado do namorado, Kaique CervenyReprodução

Publicado 28/04/2024 18:53

Rio - Ah, o amor! Juliette publicou uma série de fotos, neste domingo (28), ao lado do namorado, Kaique Cerveny. Em seu Instagram, a influenciadora mostrou que está aproveitando o dia ensolarado durante uma viagem em família, na companhia do amado.

"Te amo", declarou Kaique nos comentários da publicação. Famosos e anônimos também reagiram aos cliques. "Eita como é gostosa", afirmou Bianca Andrade. "Coisa linda", disse Pocah. "Eita que casou bonito, viu?", ressaltou um seguidor. "A beleza do mundo todinho em vocês", pontuou uma fã.

Na segunda-feira (15), Juliette utilizou as redes sociais para celebrar uma data especial com Kaique , que teve direito a buquê de flores. "Um ano do nosso primeiro abraço. Te amo tanto", escreveu Juliette ao mostrar o presente que recebeu de Kaique. "Eu fico toda com vergonha de falar dessas coisas de relacionamento (risos). Mas hoje faz um ano que a gente se viu pela primeira vez. Aí a gente ficou um tempo e acho que de namoro tem uns cinco, seis meses. Eu não sou muito boa com datas, ele que sabe tudo", admitiu.