Juliette celebra data especial com o namorado, Kaique Cerveny - Reprodução

Publicado 15/04/2024 17:08

Rio - Juliette celebrou, nesta segunda-feira (15), um ano desde que deu o primeiro abraço no namorado, Kaique Cerveny. Em seu story do Instagram, a influenciadora mostrou o buquê de flores que recebeu do amado em comemoração a data especial, falou sobre seu relacionamento e elogiou o atleta de Crossfit.

"Um ano do nosso primeiro abraço. Te amo tanto", escreveu Juliette ao mostrar o presente que recebeu de Kaique. "Eu fico toda com vergonha de falar dessas coisas de relacionamento (risos). Mas hoje faz um ano que a gente se viu pela primeira vez. Aí a gente ficou um tempo e acho que de namoro tem uns cinco, seis meses. Eu não sou muito boa com datas, ele que sabe tudo", admitiu.

A artista, então, não poupou elogios para o amado. "E eu estou muito feliz, de verdade, assim. Kaique é um menino maravilhoso. Muita gente me pergunta: 'Ah, vocês já se conheciam antes? Vocês ficavam?'. A gente se conhecia, a gente se seguia, eu acompanhava a vida dele na rede social e ele a minha, antes do 'Big Brother'. Mas pessoalmente, tem um ano que a gente se viu. Eu estou muito feliz, muito grata. Acho que eu mereço, né, minha gente? A 'póbi' da Ju já tinha sofrido demais (risos)", brincou.

"Acho que agora vai, agora deu certo. Mas sério, eu fico sem gracinha de falar dessas coisas, eu fico com vergonha, mas eu preciso dizer o quanto eu estou feliz, o quanto essa minha relação é leve, saudável, é gostosa, enfim. Ele é um gostoso também, né? Um maravilhoso. Eu também. Somos", afirmou.

Kaique também fez questão de se declarar para Juliette e compartilhou uma série de fotos dos dois. "Um ano do primeiro beijo, do melhor abraço e da maior certeza", escreveu o atleta na legenda da publicação.

