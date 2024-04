Duda Nagle e Michele Balsamão - Reprodução/Instagram

Duda Nagle e Michele BalsamãoReprodução/Instagram

Publicado 15/04/2024 15:59 | Atualizado 15/04/2024 16:14

Rio - Duda Nagle usou sua conta nas redes sociais nesta segunda-feira (15) para anunciar o término de seu relacionamento com Michele Balsamão. No comunicado, o ator expressou tristeza pelo fim do namoro, mas ressalta que eles continuarão sendo amigos.