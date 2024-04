Mariana Lima e Andrea Beltrão na festa de primeiro capítulo da novela No Rancho Fundo - Webert Belicio/ Agnews

Mariana Lima e Andrea Beltrão na festa de primeiro capítulo da novela No Rancho FundoWebert Belicio/ Agnews

Publicado 15/04/2024 22:57

Rio - O elenco da nova novela das seis da TV Globo, "No Rancho Fundo", se reuniu, nesta segunda-feira (15), para assistir o primeiro capítulo da trama de Mário Teixeira na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Protagonista, Andrea Beltrão marcou presença no local.

fotogaleria

Além dela, famosos como Mariana Lima, Deborah Bloch, Eduardo Moscovis, Caio Blat, José Loreto, Alexandre Nero, Welder Rodrigues e Clara Moneke também fizeram questão de prestigiar e celebrar a estreia da novela.

"No Rancho Fundo" é uma comédia romântica que se passa no sertão do Cariri e conta a história dos Leonel Limoeiro, família chefiada por Zefa Leonel (Andrea Beltrão), e os encontros e desencontros amorosos da mocinha Quinota (Larissa Bocchino).