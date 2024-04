Paolla Oliveira posta cliques com vestido diferentão e recebe elogios - Reprodução

Paolla Oliveira posta cliques com vestido diferentão e recebe elogiosReprodução

Publicado 15/04/2024 15:41

Rio - Paolla Oliveira utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (15), para compartilhar uma série de fotos com um vestido diferentão que simula uma transparência. Em seu Instagram, a atriz ganhou diversos elogios e aproveitou para agradecer as mensagens de parabéns que recebeu no seu aniversário, celebrado no último domingo (14).

"E não é que os 42 me caíram muito bem? Muito obrigada a todos que dedicaram um tempinho para me parabenizar! Vocês deixaram meu dia ainda mais bonito", escreveu Paolla, se referindo ao seu novo ciclo com 42 anos.

Nos comentários, famosos e anônimos aproveitaram para enaltecer a beleza da artista. "Tudo cai muito bem em tu", afirmou Nanda Costa. "Dona do mundo", disse Gabriela Loran. "Ela sabe que é um fenômeno, um espetáculo natural, né?", brincou uma fã. "Deusa, parabéns", desejou outra.

