Camilla de LucasReprodução/Instagram

Publicado 29/04/2024 09:32

Rio - Camilla de Lucas, de 29 anos, compartilhou nas redes sociais neste sábado (27) a sua reação ao conhecer a cantora internacional Rihanna, de 36, em um evento exclusivo em Los Angeles. A influenciadora digital estava participando de um evento global de uma marca de maquiagem.

A jovem se divertiu ao postar as fotos do momento em que Rihanna apareceu no evento. Camilla não segurou a emoção quando a cantora apareceu de surpresa e segurou sua mão e disse que estava preparando a câmera para fazer um vídeo quando o momento espontâneo foi registrado.

"A Rihanna chegou e veio na minha direção falar comigo. Eu fiquei assim: oi?", escreveu Camilla. Os seguidores da influenciadora digital comentaram a ocasião. "Eu emolduraria essa foto e colocaria na sala de casa", disse um. "Venceu demais", escreveu outro.

A influenciadora digital de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, começou sua trajetória na internet em 2017, utilizando principalmente o YouTube como plataforma para seus vídeos. Rapidamente, ela se destacou como uma das personalidades negras mais influentes da internet brasileira.

Durante a pandemia de Covid-19 em 2020, sua audiência se expandiu significativamente graças aos vídeos que ela publicava no TikTok, o que impulsionou todas as suas redes sociais. Com isso, grandes marcas passaram a prestar mais atenção em seu trabalho.

Em 2021, Camilla foi convidada para participar da 21ª temporada do reality show "Big Brother Brasil", estreando em 25 de janeiro e alcançando o segundo lugar com 5,23% dos votos. Desde então, ela tem ampliado cada vez mais seu espaço e relevância na mídia.