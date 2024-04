Adriane Galisteu - Reprodução/Instagram

Publicado 29/04/2024

Rio - Adriane Galisteu, de 51 anos, aproveitou o tempo livre enquanto aguardava seu voo em um aeroporto nos Estados Unidos neste domingo (28) e fez uma sessão de perguntas e respostas no Instagram. Ela compartilhou algumas curiosidades e respondeu os seguidores.

Uma das perguntas foi sobre seu encontro com Meryl Streep e Nicole Kidman no AFI Life Achievement Award Gala Tribute, um evento que ocorreu no famoso Dolby Theater em Hollywood na noite do último sábado (27). Um seguidor questionou se elas eram acessíveis no evento ou se faziam "carão"."Nada de carão. Meryl Streep foi muito simpática. Pedi uma foto e ela respondeu 'Claro'. Ela foi super legal e simpática. Nicole Kidman também estava sem 'carão', maravilhosa, linda e muito simpática. Eu adorei", respondeu.