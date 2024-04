Adriane Galisteu tieta Maryl Streep em premiação em Los Angeles - Reprodução / Instagram

Publicado 28/04/2024 11:57

Rio - Adriane Galisteu não se aguentou e tietou ninguém mais ninguém menos que Maryl Streep, neste sábado (27). A apresentadora encontrou a atriz no AFI Life Achievement Award, em Los Angeles, premiação que homenageia os diretores, produtores e artistas por suas contribuições para o enriquecimento da cultura americana por meio do cinema e da televisão. Além de Maryl, Galisteu ainda posou ao lado de Nicole Kidman.

"Oi, gostaria de falar que tirei uma foto com Meryl Streep, agora vou ali desmaiar, beijos", brincou Adriane Galisteu ao publicar o vídeo do encontro no X, antigo Twitter. Nos Stories, do Instagram, ela também compartilhou o momento em que pediu para tirar uma foto com Nicole Kidman.

Nos comentários, os internautas ficaram chocados com o encontro. "Duas maravilhosas", escreveu um perfil. "Mulher, que chique! Amei", disse outro. "Meu Deus, que arraso. O encontro das divas", celebrou um terceiro.