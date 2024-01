Felipe Simas é internado - Reprodução/Instagram

Publicado 25/01/2024 13:40 | Atualizado 25/01/2024 14:07

DIA nesta quinta-feira (25). Rio - Felipe Simas, 30 anos, foi internado após ser diagnosticado com neurite óptica. A informação foi confirmada pela mãe do ator, Ana Sang, aonesta quinta-feira (25).

"Felipe sentiu um incômodo na visão do olho direito… mudança de cor e uma mancha na visão. Fez uma consulta na oftalmologista e ela mandou fazer uma ressonância e confirmou Neurite Óptica. O neurologista pediu mais exames e ele precisou internar para investigar!. Ele está bem", contou.

Mariana Uhlmann, mulher do ator, contou nos Stories do Instagram, nesta quinta-feira (25) que ele chegou domingo em casa de um trabalho com a vista direita de outra cor.

"Coloração diferente e um desfoque no centro da visão", contou Felipe em um vídeo na rede social de Mariana. Ela sugeriu que poderia ser cansaço e para eles esperarem até segunda-feira.

"Na segunda continuou. Aí a gente ligou para a oftalmologista da Maria perguntando se ela tinha alguém para indicar porque ela é de muita confiança nossa. Ela falou que atendia também adulto, a gente foi nela. Ela fez alguns exames no Fi e estava tudo perfeito. E aí ela fez um teste de coloração", explicou.

O ator contou que viu a mesma imagem com duas cores diferentes. "Aí ela detectou a possibilidade de uma neurite óptica", disse.

A médica pediu que o paciente fizesse uma ressonância para que o diagnóstico fosse confirmado. No dia seguinte, ele fez o exame de sangue solicitado e ressonância que confirmou. "Ela sempre muito cuidadosa. Aí ela já falou pra gente que agora era uma corrida contra o tempo pra gente ver o que estava causando... A neurite é um sintoma e a causa tem três opções: ou por algum vírus, ou infecção ou por uma doença imunológica", explicou Mariana.

Ela tranquilizou os fãs e explicou que Felipe Simas recebeu alta na quarta e está no hospital hoje e irá amanhã para tomar medicamentos para tratar a doença.

A neurite óptica é uma doença que acomete o nervo óptico, definida como uma inflamação do nervo e é uma das causas de perda súbita de visão. Entre as possíveis causas que devem ser investigadas estão: doenças infecciosas e também a esclerose múltipla.

Incertezas da vida

O ator fez uma publicação refletindo sobre as incertezas da vida com um vídeo direto do hospital.

"Ontem recebi uma notícia muito boa de trabalho. Amanhã faço 31 anos. E hoje eu tô aqui. Às incertezas da vida me levam pra mais perto de Deus. As palavras do caminho como: “seja forte e corajoso… em tudo daí graças… estejam firmes na fé…” iluminam os meus passos e aliviam os meus pensamentos", escreveu.