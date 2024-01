Felipe Simas - Fabio Rocha/Globo

Rio - O ator Felipe Simas, que atualmente está em "Fuzuê", surpreendeu seus seguidores ao fazer uma postagem em que aparece no hospital, nesta quinta-feira. "Ontem recebi uma notícia muito boa de trabalho. Amanhã faço 31 anos. E hoje eu estou aqui", iniciou o artista.

"Às incertezas da vida me levam pra mais perto de Deus. As palavras do caminho como: 'seja forte e corajoso… em tudo daí graças… estejam firmes na fé…' iluminam os meus passos e aliviam os meus pensamentos", completou o ator, que recebeu o apoio de amigos e familiares. "Eu amo você", disse Mariana, mulher do artista. "Melhora logo", comentou Fernanda Rodrigues. Edson Celulari e Ari Fontoura postaram emojis de coração.

Ana Sang, mãe de Felipe, fez uma postagem dizendo que o ator deu um susto nos familiares. "Meu filhote deu um susto essa semana… Eu sempre agradeço a Deus pelo meus filhos e pelos meus netos… agradeço, mas sei que somos vulneráveis e iguais a todos! Quando acontece algo que pode mudar tudo, nos obriga a parar e entender quantas pessoas passam por dores e sofrimento! Foi só um susto e está tudo sob controle", disse ela, sem dar mais detalhes do que aconteceu.

"Felipe foi atendido prontamente no Hospital Glória D’Or @rededor_oficial e aproveito para agradecer toda equipe de médicos e enfermeiros que cuidaram e o atenderam com profissionalismo e atenção. Fi, tá bem! Completando a medicação! Amanhã vamos celebrar 3.1 !!Te amo filho!!", finalizou.