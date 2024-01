Maraisa e o noivo, Fernando Mocó - Reprodução / Instagram

Maraisa e o noivo, Fernando MocóReprodução / Instagram

Publicado 25/01/2024 13:46

Rio - Maraisa, de 36 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para compartilhar com os fãs os cuidados recebidos do noivo, Fernando Mocó, após sofrer um acidente em um resort , há uma semana. A cantora, que fraturou o nariz, apareceu com o rosto roxo e elogiou o auxílio prestado pelo amado.

"Diazinho normal, tranquilo aqui em Araguaína. Meu enfermeiro maravilhoso, focadíssimo. Quase médico. É isso aí, estamos evoluindo, turma. Nariz no lugar", comemorou a artista, que faz dupla com Maiara, através dos stories do Instagram.

Na sequência, a sertaneja mostrou o momento em que Fernando faz uma compressa de mastruz para aplicar em seu rosto. "Segundo round! Meu enfermeiro usando ervas medicinais", brincou ela, por fim.

Maraisa fraturou o nariz ao cair na jacuzzi do resort em que estava hospedada. Com o tombo, a artista fraturou o nariz e precisou se submeter a uma cirurgia para reparar o dano. "Foram momentos conturbados, mas nada muito grave [...] Quero agradecer o pessoal do hotel e o Drº Israel que junto com sua esposa me receberam para fazer os primeiros socorros. Foram três horas dentro de uma ambulância, até chegarmos ao hospital em Maceió", disse a cantora, na ocasião.