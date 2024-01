Fábio Porchat recria fotos da infância ao lado das irmãs, Cristina e Alice - Reprodução/Instagram

Publicado 25/01/2024 20:56

Rio - O ator Fábio Porchat, de 40 anos, aproveitou o dia de "TBT" para reencenar alguns cliques de sua infância com as irmãs, Cristiane e Alice. Nesta quinta-feira (25), o apresentador divertiu seguidores com as fotos descontraídas em família e recebeu elogios pela sua fofura quando pequeno.