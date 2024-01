Júlio Rocha sofre pequeno acidente e derruba TV de 60 polegadas em vídeo - Reprodução/Instagram

Júlio Rocha sofre pequeno acidente e derruba TV de 60 polegadas em vídeoReprodução/Instagram

Publicado 25/01/2024 18:23 | Atualizado 25/01/2024 18:24

Rio - O ator Júlio Rocha acabou sofrendo um pequeno acidente enquanto gravava um vídeo cômico para o seu perful do Instagram. Nesta quinta-feira (25), o influenciador, de 44 anos, foi reagir de brincadeira a um clipe viral quando, sem querer, esbarrou no aparelho e o derrubou no chão.

Na publicação, Júlio primeiro mostra um registro de um bebê engatinhando de maneira peculiar, para depois aparecer fantasiado de padre e tentar "exorcizar" a criança com "água benta". O problema aconteceu porque conforme o artista foi andando de costas e gritando: "O sangue de Jesus tem poder!", ele não percebeu que se aproximou da TV da sala, caindo em cima do aparelho e se espatifando no chão. Quando questionado por seguidores, o paulista revelou que, de fato, o eletrônico não sobreviveu à queda. "Ela não vai passar mais notícias", brincou.Internautas ficaram surpresos com a gafe, mas não perderam a chance de fazer graça do tombo nos comentários. "É sério que você estragou uma TV só pra fazer esse vídeo?? A pobre não tinha nada a ver com isso e estabacou-se toda", disse uma pessoa. "O vídeo que era sobre a criança, agora passou a ser sobre a TV kkkk", reparou outra. "Foi brincar com coisa séria, foi castigado na hora. Conselho de milhões, não fala o nome de Jesus em vão nunca", contou uma terceira. "Esse vídeo fiou muito bom, mas também custou muito caro! Gostaria de pedir um minuto de silêncio para a TV", caçoou mais uma.