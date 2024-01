Juju Salimeni responde se colocou prótese de silicone no bumbum - Reprodução/Instagram

Juju Salimeni responde se colocou prótese de silicone no bumbumReprodução/Instagram

Publicado 25/01/2024 17:00 | Atualizado 25/01/2024 17:00

Rio - Juju Salimeni, de 37 anos, usou a dúvida de um seguidor para revelar de uma vez por todas se ela colocou ou não prótese no bumbum. Nesta quinta-feira (25), a influencer abriu uma caixinha de perguntas no seu perfil do Instagram e explicou porque fica incomoda quando alguém faz este tipo de implicação.

"Eu não entendo o que leva as pessoas a cogitarem isso! Você vê claramente o nível muscular que eu tenho, com toda a parte inferior hipertrofiada, quadríceps desenvolvido. Todos os músculos são treinados e acompanham perfeitamente a simetria corporal. Porque eu haveria de ter prótese num local que eu treino há mais de 20 anos?? Não faz sentido isso! Dá pra ver que a pessoa tem prótese quando a bunda é imensa e as pernas são de sabiá! Aqui são 21 anos de musculação! VINTE E UM!! Eu comecei com 16, hoje tenho 37!! Qualquer músculo que você treina, cresce! Simples!! Faça a lição de casa corretamente e você terá resultados", garantiu a rainha de bateria da Barroca Zona Sul em seus stories.Juju ainda adicionou um vídeo de sua performance no ensaio mais recente da escola para ilustrar seus argumentos. No registro, a musa fitness aparece usando um body rosa super ousado, feito de diversas cordas que cobrem apenas o essencial em seu corpo torneado. A modelo ainda fez outro post logo depois do pequeno desabafo, compartilhando uma selfie antes de ir para a academia e ironizando como estava visivelmente "magrela".