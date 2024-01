Francisco Gil é o único representante do Brasil na pré-estreia do filme 'Bob Marley: One Love' - Reprodução/Instagram

Francisco Gil é o único representante do Brasil na pré-estreia do filme 'Bob Marley: One Love'Reprodução/Instagram

Publicado 25/01/2024 19:34

Rio - Francisco Gil, de 29 anos, abriu o álbum de fotos dos bastidores da pré-estreia do filme 'Bob Marley: One Love', que vai abordar a história verídica de superação do ícone da música. Nesta quinta-feira (25), o cantor compartilhou um pouco da sua experiência com o evento e chamou atenção da web por ter conhecido a família de Bob e por ter encontrado até com o príncipe Harry durante a sessão

fotogaleria

"Vim pra Jamaica representando o @gilsonsoficial, à convite da família Marley e da Paramount Brasil pra primeira première do filme do Bob! Fomos os únicos representando o Brasil aqui. Sonho de criança e não sei se poderia ter um contexto melhor pra minha primeira vez aqui. Na sessão, a gente levantou pra cantar o hino da Jamaica com a família inteira na sala, além do elenco e todo mundo que trabalhou no filme, enquanto estávamos sentados do lado do primeiro ministro e do príncipe da Inglaterra. Atrás da gente tava a Rita Marley [ex-mulher de Bob], que chorou alto o filme inteiro. Foi forte e bonito. O Ziggy é f*da e é igual o pai. Tamo aqui vivendo esse sonho pro ano começar grande! Tenho só a agradecer aos meus irmãos, José e João Gil, por termos construído tudo isso juntos!!", escreveu o artista na legenda da publicação. "Vim pra Jamaica representando o @gilsonsoficial, à convite da família Marley e da Paramount Brasil pra primeira première do filme do Bob! Fomos os únicos representando o Brasil aqui. Sonho de criança e não sei se poderia ter um contexto melhor pra minha primeira vez aqui. Na sessão, a gente levantou pra cantar o hino da Jamaica com a família inteira na sala, além do elenco e todo mundo que trabalhou no filme, enquanto estávamos sentados do lado do primeiro ministro e do príncipe da Inglaterra. Atrás da gente tava a Rita Marley [ex-mulher de Bob], que chorou alto o filme inteiro. Foi forte e bonito. O Ziggy é f*da e é igual o pai. Tamo aqui vivendo esse sonho pro ano começar grande! Tenho só a agradecer aos meus irmãos, José e João Gil, por termos construído tudo isso juntos!!", escreveu o artista na legenda da publicação.

Nos registros, Francisco primeiro aparece posando no tapete vermelho, mas depois surge batendo um papo com Ziggy Marley, o filho único da lenda do reggae. O neto do cantor Gilberto Gil também incluiu no post um clique do segundo príncipe da Inglaterra e sua mulher, a duquesa Meghan, que conseguiu fotografar enquanto os dois tomavam seus lugares na sala de cinema.



Seguidores e outros famosos ficaram impressionados com a conquista do músico e foram aos comentários para parabenizá-lo: "Meu coração não aguenta assim", afirmou a cantora Preta Gil. "Que f*da, Fran!", celebrou a atriz Nanda Costa. "Pai tá estourado", brincou o cantor Rubel. "Sensacional, irmão. Quando Bob Marley fez sua única visita ao Brasil, ele estava ansioso pra encontrar o Gilberto Gil, mas não conseguiu. Acho interessante como a família Gil se assemelha à família Marley. Máximo respeito!", exclamou um fã. "Não tô sabendo lidar! Tá brabo demais. Sucesso, Fran", desejou outra. "Que arraso! Um privilégio desses não é pra qualquer um... Quem me dera", confessou uma terceira.