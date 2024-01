Monique Evans e a noiva, a DJ Cacá Werneck - Reprodução / Instagram

Monique Evans e a noiva, a DJ Cacá Werneck Reprodução / Instagram

Publicado 25/01/2024 17:55 | Atualizado 25/01/2024 20:15

Rio - Monique Evans revelou a data do seu casamento com a DJ Cacá Wernek através de uma postagem do Instagram nesta quinta-feira (25).

fotogaleria

"É com muita emoção que anunciamos o dia do nosso casamento. Arrasou @donaamelie no “Save the Date”. O convite está sendo feito com muito AMOR…", escreveu. O casamento está marcado para o dia 16 de maio e acontecerá em Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Vai ter uma banda e DJ. Nossos padrinhos são pessoas especiais que têm uma história com a gente, acho que vai ser uma festa bem legal, estou bem animada", antecipou Monique ao DIA.

As duas estão juntas desde 2015. "O celebrante é um pastor que é de uma igreja gay, evangélica, cristã, mas os pastores são casados, eles que vão celebrar, é da Igreja Contemporânea".

Monique Evans vai entrar com Bárbara Evans na cerimônia

A noiva vai entrar na cerimônia com a filha. "Vou entrar com a Bábara (Evans), minha netinha e o sobrinho da Cacá vão levar as alianças", antecipou.

Monique e Cacá usarão looks assinados por Michele X, que veste Xuxa, Anitta, entre outras famosas.