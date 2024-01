Claudia Leitte expulsa fã de show de Anitta em São Paulo - Reprodução

Publicado 25/01/2024 22:15

Rio - Claudia Leite expulsou um fã do show de Carnaval de Anitta, nesta quinta-feira (25), em São Paulo, após ter sido supostamente atingida por um copo, de acordo com relato nas redes sociais. No palco, a cantora que foi uma das convidadas da noite, pediu para que os seguranças retirassem a pessoa e recebeu o apoio da Poderosa.

"Eu estou no Ensaios da Anitta e eu estou em casa, certo? E na minha casa, na casa dela, a gente não deixa rolar baixaria de jeito nenhum! Pode se sair, irmão. Segurança, pode tirar!", disse Claudia. Anitta, por sua vez, completou: "Manda. Eu teria feito pior!", afirmou.

Claudia Leitte, então, pediu licença e Anitta reforçou o pedido para os seguranças do local. "O cara não está na nossa vibe não, Anitta. Você é grande mas não é maior que a gente não, irmão", ressaltou a loira.

