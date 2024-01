Tonico Pereira - Reprodução/Instagram

Publicado 25/01/2024 15:25

Rio - Tonico Pereira, 75 anos, participou em 2023 da novela "Amor Perfeito", da Globo, e já procura uma nova oportunidade na TV. Em um vídeo postado no Instagram na quarta-feira (24), o ator fala que está à disposição para novos trabalhos e também anuncia a venda de um carro antigo.

"Produtores e produtoras de elenco, estou me mantendo aqui a disposição de vocês para caso, por exemplo, de interpretar um morto. Isso vocês esperem eu ficar morto primeiro", brincou.

"Está vendo essa Belina, ela está linda, não tá? Mas eu estou pondo à venda. Preciso do dinheiro, está à venda, faça sua oferta", completou ele no vídeo em que filma o carro de 1980.

Ao DIA, o ator revelou que gosta de carros antigos e já teve 13 de uma vez na garagem de casa. "Sempre que eu ganho algum dinheiro eu compro carro antigo e quando preciso vendo. Não sei se é um bom negócio, acho que perco mais dinheiro do que ganho, mas gosto disso. Tenho um que vai participar de um leilão de carros antigo em São Roque e também estou vendendo um Monza 87, placa preta, inteirinho, de colecionador", revela.

Apesar da paixão por carros, ele conta que no momento está proibido de dirigir por problemas de saúde. "Tenho desequilíbrio, caio, acho que é por causa da diabete. A saúde é de idoso, tem várias pedras no caminho", diz, logo afirmando que está confiante de voltar a guiar seus carros em breve.

'Já fali umas sete vezes'

Dono de um brechó em Botafogo, na Zona Sul do Rio, Tonico pretende comprar uma loja e reclama do alto custo do aluguel. "Consigo crédito para comprar um e o que estou pagando para mim, esse negócio de aluguel é fogo, tira seu lucro todo".

"Vivo empreendendo, já fali umas sete, oito vezes, mas não desanimo", garante.

Contratado da Globo, ele admite que teme pelo futuro. Nos últimos anos, a emissora dispensou boa parte do elenco fixo e tem optado fechar contratos por obra.

"Esse ano por enquanto não tenho um projeto na TV. Eu ainda estou funcionário, adoro atuar, me rejuvenesce, me dá preparo, é muito legal. Trabalhar é importante para qualquer um", conclui.