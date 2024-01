Lexa relembra episódio de burnout em voo - Reprodução

Lexa relembra episódio de burnout em vooReprodução

Publicado 25/01/2024 15:48

Rio - Lexa revelou, nesta quinta-feira (28), que já teve um burnout durante um voo. Em seu story do Instagram, a cantora compartilhou um relato da jornalista Izabelle Camargo sobre a doença, que também é conhecida como Síndrome do Esgotamento Profissional, e contou sua experiência com o episódio.

fotogaleria

"Uma vez eu tive (burnout) dentro do avião, foi desesperador. Tinha uma senhora do meu lado e eu perguntei para onde estávamos indo... Eu não sabia meu nome, peguei meu celular e não sabia a senha... foi horrível, eu só chorava. Depois de alguns minutos fui me restabelecendo. Cuidem de vocês! Você é o seu maior bem", escreveu Lexa.

Na quarta-feira (24), a cantora resolveu cuidar de si mesma e mudou alguns hábitos em 2024. "Desde quando o ano começou, eu decidi que cuidaria do meu corpo e da minha mente! Todo dia é dia de recomeçar ou começar algo", afirmou ao mostrar um registro seu na academia.