Publicado 25/01/2024 13:25 | Atualizado 25/01/2024 13:29

Rio - Leci Brandão, de 79 anos, segue internada no Hospital Samaritano Paulista, em São Paulo, para tratar questões vasculares. O empresário da cantora confirmou ao DIA, nesta quinta-feira, que ela deve ter alta ainda nesta semana, e destacou que a agenda de shows da artista para o Carnaval está cancelada.

"Segue a informação de que ela terá alta ainda esta semana. E a agenda vai depender da orientação médica, e isso poderá ocorrer em março", disse Osmar Costa. Em relação a participação de Leci no desfile da Mangueira, que homenageará Alcione, o representante afirmou: "Isso será decisão dela. Ainda não falamos de forma definitiva".

A artista está internada desde 15 de janeiro, de acordo com uma nota enviada pelo seu gabinete parlamentar. "Leci Brandão foi realizar exames de rotina e os médicos detectaram novas questões vasculares. Leci já realizou um procedimento no ano anterior para enfrentar o mesmo problema e os profissionais avaliaram que a recuperação dela se daria de forma mais efetiva se ela permanecesse no hospital por alguns dias. O quadro de Leci é estável. A deputada segue em repouso e passa bem", informa o comunicado.



No último sábado (13), a cantora cancelou o show que faria na feijoada da Mangueira, sendo substituída pelo cantor Arlindinho. A deputada estadual pelo PCdoB de SP já havia sido internada em setembro do ano passado, no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, por causa de um problema vascular em uma das pernas. Ela teve um mal-estar ao desembarcar de um voo no Rio de Janeiro, proveniente de São Paulo. A artista precisou ser submetida a uma angioplastia, uma cirurgia que desobstruiu uma artéria.