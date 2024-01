Rodrigo Hilbert com a filha - Reprodução/Instagram

Rodrigo Hilbert com a filhaReprodução/Instagram

Publicado 25/01/2024 13:36

Rio - Rodrigo Hilbert postou nas redes sociais nesta quarta-feira (24), duas fotos com a filha caçula, Maria Manoela , de quatro anos.

Nos registros, ela aparece sentada no ombro do pai, com uma roupa verde e de borboletas estampadas.

"Eu quero partilhar a vida boa com você", escreveu Rodrigo na legenda da publicação, citando um trecho da música 'Partilhar', de Anavitória e Rubel.

A menina é fruto do casamento com a apresentadora Fernanda Lima. O casal também tem João e Francisco, que são gêmeos, como filhos. Os jovens já estão com 15 anos de idade.