Justin Bieber faz sequência de publicações no InstagramReprodução / Instagram

Publicado 28/04/2024 08:38 | Atualizado 28/04/2024 12:14

Rio - Justin Bieber deixou os fãs preocupados, neste sábado (27), ao fazer uma série de publicações. Em um dos posts, o cantor publicou fotos chorando e de maconha junto com imagens de shows. O artista, que está oficialmente afastado dos palcos desde 2022, tem voltado aos poucos.

No Instagram, Justin fez seis publicações. No total, o cantor compartilhou 36 fotos, mas três chamaram a atenção dos fãs. Sem legendas, em meio a imagens de shows, o artista apareceu chorando e postou também um punhado de maconha. Em outro momento, ele surgiu fumando.

Nos comentários, os fãs ficaram preocupados. "Espero que esteja bem, odeio ver lágrimas escorrendo pelo seu rosto", escreveu um perfil. "Está chorando por que, bebê lindo?", perguntou outro. "Está chorando de saudades do palco né? Então volta, meu bem", disse um terceiro. Até Hailey Bieber, mulher de Justin, comentou na publicação. "Um chorão bonito", escreveu a modelo.

Em 2022, após se apresentar no Rock in Rio, Bieber, que estava com a turnê mundial "Justice" em andamento, cancelou todos os shows, inclusive os que aconteceriam em São Paulo. Na época, o cantor disse que se sentiu exausto e resolveu dar uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental.