Música de Belo foi tema do casal Petruchio e Catarina em ’O Cravo e a Rosa’Reprodução / Instagram

Publicado 28/04/2024 07:37 | Atualizado 28/04/2024 09:02

Rio - Belo usou as redes sociais para compartilhar um encontro especial, na manhã deste domingo (28). Nos Stories, do Instagram, o cantor mostrou que esteve com o ator Eduardo Moscovis, o Petruchio de "O Cravo e a Rosa".

O encontro entre ator e cantor foi publicado por Belo. "Meu Petruchio. Eduardo Moscovis, que emoção te encontrar! Faz parte da minha história e dos meus shows. Obrigado por sua arte", escreveu o cantor nos Stories.

Abraçado a Eduardo, Belo canta o trecho famoso da música "Tua Boca". "É o tema da minha vida solo, pô! 'Mel, tua boca tem um mel e melhor sabor não há. Que loucura te beijar'. Cadê Catarina?", brincou o cantor.



Em "O Cravo e a Rosa", a música "Tua Boca", interpretada por Belo, foi tema do casal Petruchio e Catarina (Adriana Esteves), que apesar de não suportarem um ao outro, se apaixonam loucamente e vivem entre tapas e beijos.