Diego Martins em frente ao Copacabana Palace - JC Pereira/ Agnews

Publicado 02/05/2024 14:31

Rio - O ator Diego Martins se juntou aos diversos fãs que fazem plantão em frente ao Copacabana Palace para ver a cantora Madonna, que se apresenta na Praia de Copacabana no próximo sábado, 4 de maio.

O artista, que fez sucesso como Kelvin na novela Terra e Paixão, da TV Globo, posou para fotos no local vestindo um look inspirado no clássico usado pela Rainha do Pop em uma turnê nos anos 1990.Desde o início da semana, muitas pessoas têm se aglomerado na porta do hotel na Zona Sul, onde a cantora está hospedada. A expectativa é que o shoe tenha um público de mais de 1,5 milhão, de acordo com a Prefeitura do Rio.