Prince é bailarino de MadonnaReprodução do Instagram

Publicado 02/05/2024 12:30

Rio - Bailarino de Madonna, Prince curtiu o dia ensolarado na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira e atraiu olhares dos frequentadores do local. O profissional, que está hospedado em um hotel luxuoso da região, usava um biquíni pequenininho e de lacinho, que deixava seu bumbum redondinho em evidência. Para se refrescar, o artista deu um mergulho no mar. Alguns cliques do momento de folga foram compartilhados por ele no Instagram.

A Rainha do Pop fará seu maior show da carreira, no Rio, neste sábado, com a expectativa de público de de 1,5 milhão de pessoas. A abertura da apresentação ficará por conta do DJ americano Diplo. Já Pedro Sampaio e Catha comadarão o after da festa.