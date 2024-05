Cazuza, Renato Russo e Betinho devem ser homenageados em show de Madonna no Rio - Reprodução de vídeo

Publicado 02/05/2024 09:39 | Atualizado 02/05/2024 10:19

Rio - Falta pouco para Madonna realizar uma apresentação histórica nas areias de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e os testes de som e luz do palco começaram a ser realizados. Com isso, um 'spoiler' da apresentação pode ter sido dado, na noite desta quarta-feira. Imagens dos cantores Cazuza, Renato Russo e do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, foram mostrados no telão e especula-se que os artistas, que morreram de Aids, sejam homenageados durante a música "Live to tell".

Os fãs repercutiram as imagens no X, antigo Twitter. "Vai emocinar muito! Cazuza e Renato Russo no telão que presta homenagem as vítimas da Aids na performance de "Live To Tell" na The Celebration Tour in Rio. Obrigada por tudo, Madonna", afirmou um usuário da rede social. "Vai ser uma das coisas mais lindas que aconteceu no Brasil nos últimos anos", opinou outro. "Muito maravilhoso", disse uma terceira pessoa.

A Rainha do Pop fará seu maior show da carreira, no Rio, neste sábado, com a expectativa de público de de 1,5 milhão de pessoas. A abertura da apresentação ficará por conta do DJ americano Diplo. Já Pedro Sampaio e Catha comadarão o after da festa.